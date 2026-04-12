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Langfristige Miete von wohnungen in Bezirk Kauen, Litauen

Kaunas
31
31 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/9
1 Zimmer Wohnung zur Miete in Dainava, V. Kresės pr. 18 Es ist ein großartiger strategische…
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 6/7
LOWER SPACE 2 CABLES 2 Zimmer Wohnung (63 qm) zu vermieten in Palanga. Die Wohnung wurde g…
$874
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/5
IN DER FIELD DER FÖRDERUNG, DIE LAST MONAT DER MILK MICRORAYONAS - RAW UND DOUBLE, VERKAUF D…
$643
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/4
Möchten Sie im Zentrum von Kaunas leben - wo alles zu Fuß erreicht wird? 2 Zimmer Wohnung zu…
$691
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/3
Luxus, exklusives Design und eine voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen zur Miet…
$1,160
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/3
Styling 2 Zimmer Wohnung in Kaunas Altstadt, Kurpų g. 2 Zimmer Wohnung zur Miete im Herzen v…
$760
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 4/5
REMOVABLE SPACE UND LIGHT BUT 3 SCHASTEN Gemütlich, 3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Aleksot…
$562
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/5
$869
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/5
$522
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/5
IN DER VORWORT DES NETWORK, IN DER RAW BASE, die 2 CAPBASE werden mit der SALE WEEK OHNE ÖF…
$631
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
$746
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/3
Getrennte HAUSHALT 2 KÜHLEN haben sich im Hotel V. SLADKEVIUS G. _ _________________________…
$987
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/3
$1,681
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1/8
$383
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/4
Auf der Suche nach einer gemütlichen Wohnung in einem ruhigen Ort in der Nähe von Kaunas? 2…
$710
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/4
1 Zimmer Wohnung zur Miete in Kaunas FORMER PRINCIPLES: - Zentrale Kollektorheizung; - Mode…
$566
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/3
$672
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer Wohnung zur Miete in Kaunas, in Aleksotas, in Spatial Straße mit 2 Parkplätzen. Ge…
$551
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
$962
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/5
IFRS 7.20 (a) (ii) 2. BUTAS PARTIZAN Ø g. KAUNE Du bist in der Mitte. BESTEN LEBENSMITTEL FÜ…
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 4/5
IFRS 7.20 (a) (ii) 2. BUTAS DRAGES g. KAUNE Du bist in der Mitte. BESTEN LEBENSMITTEL FÜR ST…
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 4/9
$580
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Wohnung 4 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 4
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
$1,159
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/4
LAGE VON 3 KAHLEN MIT KÖNIGREICH, MILK CENTRE, PARODOS G. 8 Drei Zimmer Wohnung zur Miete i…
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/2
29 qm Wohnung zu vermieten in einer günstigen Lage von Kaunas, nur auf dem Hügel Aleksotas, …
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 5/5
Wohnung zu vermieten in Žaliakalnis, Žaliakalnis, Dzūkų g.. Mit Küche, Wohnzimmer, Schlafzi…
$1,728
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 9/9
SIE SIE SIE SEINEN EINSTELLUNGEN AN DER ZENTREN? Willst du den Abend sehen? Ihre Träume sind…
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/5
Wünscht, BUTTER in einem STRATEGISCHEN FIELD zu verwenden? PROHIBITION 3 ANGLE BUT in der SE…
$638
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/5
ERGEBNISSE ZUR VERFAHREN VON 2 CARBALANCEn, die in den 90. _ _______________________________…
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Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/4
$615
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