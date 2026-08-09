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Penthäuser in Venetien, Italien

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse in Lido di Jesolo, Italien
Penthouse
Lido di Jesolo, Italien
Fläche 168 m²
Stockwerk 8
Dieses außergewöhnliche Penthouse in privilegierter 8. und 9. Etage vereint moderne italieni…
$2,27M
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Penthouse 5 zimmer in Bussolengo, Italien
Penthouse 5 zimmer
Bussolengo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Nur 15 Fahrminuten vom Gardasee und von Verona entfernt, ist dieses elegante und neue Pentho…
$580,276
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Penthouse 4 zimmer in Malcesine, Italien
Penthouse 4 zimmer
Malcesine, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Wir bieten zum Verkauf auf der zweiten und letzten Etage eines Gebäudes von nur zwei Einheit…
$886,837
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TekceTekce
Penthouse 5 zimmer in Bardolino, Italien
Penthouse 5 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 526 m²
Dieses in Kürze zu errichtende 140 qm großes Penthouse mit Seeblick in Bardolino ist der ult…
$2,52M
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