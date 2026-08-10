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Wohnimmobilien in Varese, Italien

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Comunita Montana Valli del Verbano
6
Unione dei comuni del Medio Verbano
4
Laveno Mombello
3
21 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Monvalle, Italien
Villa 3 zimmer
Monvalle, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Wohnung 4 zimmer in Travedona Monate, Italien
Wohnung 4 zimmer
Travedona Monate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
PL-PR_A01. Luxus-Wohnung mit PoolLuxusapartments zum Verkauf in einem luxuriösen Wohnkomplex…
$457,158
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Villa 6 zimmer in Ranco, Italien
Villa 6 zimmer
Ranco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
FP-T917. Epochal Villa des frühen 19. Jahrhunderts mit Pier und FlügelIn Ranko direkt am Ufe…
$3,28M
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Sangiano, Italien
Villa 5 zimmer
Sangiano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 702 m²
FP-T998. Objekt auf der ersten Linie des Sees in LejunoGrundstück auf der ersten Linie des S…
$2,93M
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Villa 4 zimmer in Ponte, Italien
Villa 4 zimmer
Ponte, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 359 m²
Villa auf dem Hügel Laveno MombelloAuf dem ersten Hügel von Laveno Mombello, ein paar Minute…
$1,15M
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Villa 6 zimmer in Ispra, Italien
Villa 6 zimmer
Ispra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
FP-T730. Moderne Villa mit einzigartigem Blick auf den Lago MaggioreModerne Villa mit einzig…
$1,35M
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Wohnung 3 zimmer in Ponte, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ponte, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
PL-PR_A35. Wohnungen zum Verkauf mit herrlichem Blick auf den See im malerischen Dorf Laveno…
$246,162
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Villa 6 zimmer in Golasecca, Italien
Villa 6 zimmer
Golasecca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
FP-T974. Historische Villa 1890 gebautAn den Ufern des Flusses Tessin, in Golasecca, eine hi…
$1,11M
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Villa 4 zimmer in Germignaga, Italien
Villa 4 zimmer
Germignaga, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
MV-1609-4. Das gemütliche Haus liegt nicht weit vom Comer See entfernt.Freistehende Häuser i…
$644,710
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Wohnung 2 zimmer in Leggiuno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Leggiuno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 170 m²
Wohnung in der Stadt Lejuno. See MaggioreIn Lejuno, auf der Ostseite des Lago Maggiore in de…
$586,100
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Villa 8 zimmer in Väris, Italien
Villa 8 zimmer
Väris, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 530 m²
Etagenzahl 1
Elegante Villa im grünen Herzen von La Pinetina in der Nähe von Golf Club und Inter Training…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Leggiuno, Italien
Villa 5 zimmer
Leggiuno, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 487 m²
FP-T634. Großer Besitz in der Stadt Lejuno. See MaggioreEin großes Anwesen, bestehend aus ei…
$1,88M
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Villa 6 zimmer in Ranco, Italien
Villa 6 zimmer
Ranco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
PL-171019-4. Epochal Villa des frühen 19. Jahrhunderts mit Pier und FlügelIn Ranko direkt am…
$3,28M
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Wohnung 3 zimmer in Monate, Italien
Wohnung 3 zimmer
Monate, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$246,162
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Villa 6 zimmer in Biumo Superiore, Italien
Villa 6 zimmer
Biumo Superiore, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
PO-110317. Вилла ( продажа ) » Италия » Ломбардия » ВарезеДом 3-этажный + 1 цокольный. Первы…
$1,99M
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Wohnung 3 zimmer in Brusimpiano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Brusimpiano, Italien
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Wohnung mit unabhängigem Eingang von etwa 50 Quadratmetern im ersten Stock. Komplett renovie…
$98,823
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Villa 6 zimmer in Laveno, Italien
Villa 6 zimmer
Laveno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
FP-T975. Exquisite historische Villa mit schwimmendem HafenEin paar Schritte von der Uferpro…
$2,93M
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Villa 3 zimmer in Porto Valtravaglia, Italien
Villa 3 zimmer
Porto Valtravaglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 205 m²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
$386,826
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Wohnung 3 zimmer in Abbazia, Italien
Wohnung 3 zimmer
Abbazia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
FP-T645. In Sesto Calenda wird ein Penthouse mit hochwertigen Oberflächen verkauftIn Sesto C…
$808,818
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Villa 6 zimmer in Motte, Italien
Villa 6 zimmer
Motte, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
AS-VF-26. Villa am Lago Maggiore Der Lago Maggiore ist eine Stadt von Luino. Villa Barozi im…
$9,38M
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Villa 6 zimmer in Ranco, Italien
Villa 6 zimmer
Ranco, Italien
Zimmer 6
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Fläche 700 m²
FP-T912. Historische Villa, am Ufer des Lago MaggioreSchloss in Stresa, mit einer Parkfläche…
$2,58M
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