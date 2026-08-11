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Wohnungen in Varese, Italien

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2 Zimmer
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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Abbazia, Italien
Wohnung 3 zimmer
Abbazia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 240 m²
FP-T645. In Sesto Calenda wird ein Penthouse mit hochwertigen Oberflächen verkauftIn Sesto C…
$808,818
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Wohnung 3 zimmer in Brusimpiano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Brusimpiano, Italien
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Wohnung mit unabhängigem Eingang von etwa 50 Quadratmetern im ersten Stock. Komplett renovie…
$98,823
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Wohnung 4 zimmer in Travedona Monate, Italien
Wohnung 4 zimmer
Travedona Monate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
PL-PR_A01. Luxus-Wohnung mit PoolLuxusapartments zum Verkauf in einem luxuriösen Wohnkomplex…
$457,158
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Wohnung 3 zimmer in Ponte, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ponte, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
PL-PR_A35. Wohnungen zum Verkauf mit herrlichem Blick auf den See im malerischen Dorf Laveno…
$246,162
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Wohnung 3 zimmer in Monate, Italien
Wohnung 3 zimmer
Monate, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
PL-PR-A01. Роскошные апартаменты с бассейномЭлитные апартаменты на продажу в жилом комплексе…
$246,162
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Wohnung 2 zimmer in Leggiuno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Leggiuno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 170 m²
Wohnung in der Stadt Lejuno. See MaggioreIn Lejuno, auf der Ostseite des Lago Maggiore in de…
$586,100
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Immobilienangaben in Varese, Italien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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