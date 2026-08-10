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Wohnimmobilien in Savona, Italien

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Alassio
34
Varazze
3
55 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
DH-783. Ferienwohnung Alassio Italien 200m2Alassio, ein renommiertes und exklusives Viertel,…
$1,52M
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
KK-280416-7. Villa zu verkaufen in AlassioVilla mit Strandzugang. Komplett renoviert und ren…
$4,60M
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Wohnung 2 zimmer in Noli, Italien
Wohnung 2 zimmer
Noli, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 6
In Noli, einer der schönsten Küstenregionen Italiens, bieten wir eine großzügige Zweizimmerw…
$389,856
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Wohnung 3 zimmer in Varazze, Italien
Wohnung 3 zimmer
Varazze, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 114 m²
KK-280416-11. Und die Wohnungen in der neuen Residenz. Port VarazzeDie kürzlich in Betrieb g…
$890,872
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Wohnung 4 zimmer in Varazze, Italien
Wohnung 4 zimmer
Varazze, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
KK-280416-10. Ferienwohnungen Attico in VarazzaZweigeschosswohnungen 150 km + privates Solar…
$1,52M
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Villa 3 zimmer in Andora, Italien
Villa 3 zimmer
Andora, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
KK-V10. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » Marina di AndoraVilla unabhängig auf 3 Seiten…
$1,58M
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italien 350m2Maximale Privatsphäre, großes Grundstück, Schwimmbad, ger…
$3,28M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
AS-TF-65. 3-Zimmer-Wohnung einen Steinwurf vom Meer in AlassioIm historischen Zentrum von Al…
$1,88M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
AL-97. Gemütliches Apartment mit Meerblick in AlassioGemütliche Appartements am Meer, in der…
$1,85M
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Villa 5 zimmer in Garlenda, Italien
Villa 5 zimmer
Garlenda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
KK-280416-4. Neue Villa in Garland Golf ClubVilla in 250 km + 100 km Keller (Garage, Wäscher…
$1,17M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
AS-VM-263. Haus mit Meerblick in der Stadt Alassio Alassio – Diese Villa befindet sich auf d…
$879,150
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Wohnung 2 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 2 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
AS-BAHF-22. Ferienwohnung in der Nähe von Port AlassioIn Alassio, im Hafenbereich, bieten wi…
$2,70M
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Villa 6 zimmer in Andora, Italien
Villa 6 zimmer
Andora, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
KK-070715-5. Luxusvilla in der Wohngegend von Andora (Ligurien) PinamarPrästigiöse Luxusvill…
$4,10M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
LH-4T01. Neue Wohnungen/Wohnungen mit Meerblick in Alassio, Ligurien, ItalienIn einer ruhige…
$703,320
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Villa 6 zimmer in Savona, Italien
Villa 6 zimmer
Savona, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
AL-147. Historische Villa in SavonaHistorische Villa im Reich, ein Denkmal der Kunst, mit ei…
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
$2,58M
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Villa 6 zimmer in Finale Ligure, Italien
Villa 6 zimmer
Finale Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 430 m²
KK-1265-Ian. Wunderschöne LuxusvillaEine prächtige Luxusvilla in den späten 90er Jahren ist …
$5,09M
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
DH-782. Ferienwohnung Alassio ItalienDie Wohnung befindet sich im Herzen von Alassio, in ein…
$644,710
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Wohnung in Alassio, Italien
Wohnung
Alassio, Italien
Fläche 45 m²
KK-170220-3. Neue stilvolle Anlage in AlassioWohnungsoptionen von 235.000 für 45km - alle mi…
$275,467
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
KK-A-AL27. Ferienwohnungen in Alassio in der Nähe des StrandesApartments (nicht neu - Sie br…
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
KK-E&VW-0237QZ. Apartments in einem renommierten neuen WohnkomplexIn der renommierten Wohnan…
$914,316
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Villa 3 zimmer in Alassio, Italien
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Alassio, Italien
Zimmer 3
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Fläche 227 m²
AS-VA-232. Villa mit Schwimmbad im Reich, LigurienVilla mit Pool hat eine Fläche von 227 m2 …
$726,764
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Wohnung 3 zimmer in Varazze, Italien
Wohnung 3 zimmer
Varazze, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
KK-280416-9. Zweigeschosswohnungen in VarazzaIn Varazza, ein neues Haus mit fast kompletter …
$820,540
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
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Schlafräume 4
Fläche 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km mit einem Garten von 900 kmVilla 400 m2 mit einem Garten von 900 m…
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Wohnung 5 zimmer in Alassio, Italien
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Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
DH-965. Ferienwohnung Alassio ItalienUrgent Penthaus Verkauf in Alassio, auf Hanbury Avenue.…
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
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Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
AL-98. Wunderschöne Wohnung mit Meerblick in AlassioDie Ferienwohnungen in der Ortschaft Ala…
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
KK-Q-AL4. Einzigartige Apartments in AlassioJugendstil-Wohnung in 130 km in einem 4-stöckige…
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Villa in Bergeggi, Italien
Villa
Bergeggi, Italien
Fläche 270 m²
KK-A1663. Villa auf drei Ebenen in Burgeji 270m2Villa 270 qm auf 3 Ebenen in Burgeji. Neu. M…
$2,34M
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Wohnung 5 zimmer in Calvisio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Calvisio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
AL-118. Residence von 2 Wohnungen im renommierten Ligura FinalFinale Ligure kann als Freilic…
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Villa 4 zimmer in Loano, Italien
Villa 4 zimmer
Loano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
AS-VAH-180. Villa in Loano mit MeerblickDie Villa befindet sich in der Stadt Loano, auf eine…
$1,82M
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