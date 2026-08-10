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Alassio
24
Varazze
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30 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
DH-783. Ferienwohnung Alassio Italien 200m2Alassio, ein renommiertes und exklusives Viertel,…
$1,52M
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Wohnung 2 zimmer in Noli, Italien
Wohnung 2 zimmer
Noli, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 6
In Noli, einer der schönsten Küstenregionen Italiens, bieten wir eine großzügige Zweizimmerw…
$389,856
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Wohnung 3 zimmer in Varazze, Italien
Wohnung 3 zimmer
Varazze, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 114 m²
KK-280416-11. Und die Wohnungen in der neuen Residenz. Port VarazzeDie kürzlich in Betrieb g…
$890,872
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Wohnung 4 zimmer in Varazze, Italien
Wohnung 4 zimmer
Varazze, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
KK-280416-10. Ferienwohnungen Attico in VarazzaZweigeschosswohnungen 150 km + privates Solar…
$1,52M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
AS-TF-65. 3-Zimmer-Wohnung einen Steinwurf vom Meer in AlassioIm historischen Zentrum von Al…
$1,88M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
AL-97. Gemütliches Apartment mit Meerblick in AlassioGemütliche Appartements am Meer, in der…
$1,85M
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Wohnung 2 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 2 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
AS-BAHF-22. Ferienwohnung in der Nähe von Port AlassioIn Alassio, im Hafenbereich, bieten wi…
$2,70M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
LH-4T01. Neue Wohnungen/Wohnungen mit Meerblick in Alassio, Ligurien, ItalienIn einer ruhige…
$703,320
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
DH-782. Ferienwohnung Alassio ItalienDie Wohnung befindet sich im Herzen von Alassio, in ein…
$644,710
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Wohnung in Alassio, Italien
Wohnung
Alassio, Italien
Fläche 45 m²
KK-170220-3. Neue stilvolle Anlage in AlassioWohnungsoptionen von 235.000 für 45km - alle mi…
$275,467
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
KK-A-AL27. Ferienwohnungen in Alassio in der Nähe des StrandesApartments (nicht neu - Sie br…
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
KK-E&VW-0237QZ. Apartments in einem renommierten neuen WohnkomplexIn der renommierten Wohnan…
$914,316
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Wohnung 3 zimmer in Varazze, Italien
Wohnung 3 zimmer
Varazze, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
KK-280416-9. Zweigeschosswohnungen in VarazzaIn Varazza, ein neues Haus mit fast kompletter …
$820,540
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Wohnung 5 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
DH-965. Ferienwohnung Alassio ItalienUrgent Penthaus Verkauf in Alassio, auf Hanbury Avenue.…
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
AL-98. Wunderschöne Wohnung mit Meerblick in AlassioDie Ferienwohnungen in der Ortschaft Ala…
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
KK-Q-AL4. Einzigartige Apartments in AlassioJugendstil-Wohnung in 130 km in einem 4-stöckige…
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Wohnung 5 zimmer in Calvisio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Calvisio, Italien
Zimmer 5
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Fläche 400 m²
AL-118. Residence von 2 Wohnungen im renommierten Ligura FinalFinale Ligure kann als Freilic…
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
AS-PAH-39. Ferienwohnungen mit Meerblick in AlassioWir bieten Wohnungen nach kompletter Reno…
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
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Fläche 130 m²
AS-PM-222. Ferienwohnungen im Kolonialstil in AlassioDieses elegante Apartment befindet sich…
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
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Fläche 70 m²
AS-PAH-181. Penthouses in der Innenstadt von AlassioIn der westlichen Zone von Alassio, nebe…
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Fläche 80 m²
AL-95. Penthouse mit großer Terrasse und Meerblick in AlassioPenthouse im historischen Zentr…
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Fläche 150 m²
AL-100. Luxus Penthouse mit Panoramablick auf das Meer in AlassioLuxus Penthouse in Alassio,…
$2,11M
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Alassio, Italien
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Fläche 100 m²
KK-T-AL19. Designer-Wohnung mit herrlichem MeerblickIn einem schönen, einfach komplett rekon…
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Alassio, Italien
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Fläche 180 m²
DH-351. Ferienwohnung Alassio Italien 180m2Das Penthouse nach der Renovierung verfügt über e…
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Wohnung 6 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 6 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
AL-104. Großes Penthouse in Alassio mit MeerblickZu verkaufen ist ein großes schickes Penhou…
$9,38M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
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Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
DH-785. Ferienwohnung Alassio Italien 220m2Das Penthouse befindet sich im Stadtzentrum, 110 …
$996,370
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Wohnung 3 zimmer in Laigueglia, Italien
Wohnung 3 zimmer
Laigueglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
AL-101. Penthouse in Laiguella Penthouse auf der obersten Etage, mit Panoramablick auf das M…
$2,11M
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Wohnung 5 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
AL-103. Ferienwohnungen auf zwei Ebenen in AlassioDie Apartments in der Stadt Alassio befind…
$2,34M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Alassio, Italien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Alassio, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 3
Wohnung im Herzen von Alassio, einen Steinwurf vom Strand entfernt, in einem historischen Ha…
$1,45M
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2 Zimmer
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