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Wohnimmobilien in SantElpidio a Mare, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 9 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 9
Fläche 206 m²
Haus in der Altstadt auf drei Ebenen Erdgeschoss und Dachboden mit zwei Zimmern Bad und Höhl…
$174,393
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Wohnung 5 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 5 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
Wohnung am Rande eines beliebten Eigentums. Erster Stock ohne Aufzug, Oberfläche von 90 m2 m…
$69,757
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Haus 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Haus 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Fläche 80 m²
Renovierung des Hauses in der Altstadt Drei Ebenen von jeweils 25 Quadratmetern pro Quadrat,…
$34,879
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Villa 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 10 200 m²
BG-ABIV5401U Alte Villa in Porto San ElpidioVilla von 1780 in Porto San Elpidio, 8 km vom Me…
$2,58M
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Red Feniks Montenegro
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Wohnung 4 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 4 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Kürzlich gebauter Dachboden im zweiten Stock. Panoramablick auf das Meer. Zwei Schlafzimmer,…
$168,580
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Wohnung 5 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Wohnung 5 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 5
Fläche 70 m²
Erdgeschoss-Wohnung von ca. 70 qm mit externem gepflastertem Innenhof mit begehrtem Abstello…
$69,757
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TekceTekce
Haus in SantElpidio a Mare, Italien
Haus
SantElpidio a Mare, Italien
Fläche 7 000 m²
Baugrundstück von 7.000 Quadratmetern für ein maximales Volumen von 270 Kubikmetern (mehr Ke…
$58,131
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