  2. Italien
  3. Ligurien
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Ligurien, Italien

Sanremo
26
Bordighera
23
Imperia
14
Alassio
10
1 immobilienobjekt total found
Villa 11 zimmer in Camogli, Italien
Villa 11 zimmer
Camogli, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkaufen in Camogli – Exklusive Villa mit atemberaubendem Meerblick im Herzen von Portofino…
$3,39M
