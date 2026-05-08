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Wohnungen mit Terrasse in Ligurien, Italien

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf drei exklusive Apartments. …
$804,348
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Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
Wohnung am Meer in Sanremo - 200 Meter zum Strand RENT TO BUYIn einer der bequemsten und bel…
$244,225
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Condo 3 zimmer in Sanremo, Italien
Condo 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Helle und ruhige Wohnung zum Verkauf in San Remo - 300 m zum MeerZu verkaufen eine gemütlich…
$261,590
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Möchten Sie eine schöne Wohnung in Sanremo kaufen? Wir laden Sie ein, unser Angebot zu lesen…
$530,555
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Eigenschaftstypen in Ligurien

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ligurien, Italien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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