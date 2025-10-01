Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Ligurien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ligurien, Italien

Sanremo
61
Bordighera
31
Alassio
24
Imperia
6
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Reihenhaus 8 zimmer in Campofilone, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
$492,917
Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Preis auf Anfrage
Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
$176,042
Villa 14 zimmer in Terni, Italien
Villa 14 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 14
Fläche 450 m²
Preis auf Anfrage
Haus 11 zimmer in Falerone, Italien
Haus 11 zimmer
Falerone, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
$187,778
Haus 4 zimmer in Gablöss, Italien
Haus 4 zimmer
Gablöss, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Villa 14 zimmer in Bevagna, Italien
Villa 14 zimmer
Bevagna, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa to be completed within a park of 2,500 m2. Surface with accessories for over 600 squar…
Preis auf Anfrage
Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированый…
$2,13M
Villa 6 zimmer in Terni, Italien
Villa 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
In den begehrten Hügeln von Garda, Ai Beati, und nur 5 Minuten vom dynamischen Stadtzentrum …
$2,74M
Villa 4 zimmer in Pula, Italien
Villa 4 zimmer
Pula, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Is Molas Resort - a luxury golf and spa complex with excellent infrastructure, offers for sa…
$2,15M
Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
$5,34M
Villa 6 zimmer in Piombino, Italien
Villa 6 zimmer
Piombino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,27M
Eigenschaftstypen in Ligurien

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ligurien, Italien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
