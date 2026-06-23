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Wohnungen mit Terrasse in Latium, Italien

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Rom
50
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Viterbo, Italien
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Viterbo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
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Eigenschaftstypen in Latium

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Latium, Italien

mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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