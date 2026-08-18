Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Emilia-Romagna
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Emilia-Romagna, Italien

;
Unione Alto Ferrarese
8
Cento
8
Tresinaro Secchia
4
Casalgrande
4
20 immobilienobjekte total found
Villa in Casalgrande, Italien
Villa
Casalgrande, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
In San Remo, der Perle der Riviera dei Fiori, ist diese elegante Villa zum Verkauf, umgeben …
$4,07M
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Giustina, Italien
Villa
Santa Giustina, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Villa zum Verkauf in der Gegend von Rimini. Die Gesamtfläche der Villa beträgt 350 Quadratme…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Misano Adriatico, Italien
Villa 6 zimmer
Misano Adriatico, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
WW-MA01. Villa mit Garten und direktem Zugang zum StrandMisano (Adriatic Sea) Villa mit Gart…
$3,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Casalgrande, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Casalgrande, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines gepflegten Kondominiums in einem ruhigen Ort…
$256,236
Eine Anfrage stellen
Villa in Ferrara, Italien
Villa
Ferrara, Italien
Fläche 1 250 m²
BG-CC859. Villa zu verkaufen in 1760, in einem schönen historischen OrtIn der Emilia-Romagna…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Villa
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse in Casalgrande, Italien
Penthouse
Casalgrande, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 7/7
Wir bieten zum Verkauf ein stilvolles und komplett renoviertes Penthouse von 47 Quadratmeter…
$244,589
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Rimini, Italien
Villa 6 zimmer
Rimini, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 050 m²
BG-CC814. Herrenhaus von 1770 in den Vororten von RiminiIn den Vororten von Rimini, auf dem …
$2,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 4 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Independent villas in Renazzo The property Independent villas in Renazzo in CLASS A of…
$320,316
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Villa 9 zimmer
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Etagenzahl 3
Auf der Panoramahöhe in der Ferienzone von Castrocaro Terme, der Provinz Forli Cesena, in de…
$5,50M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Cento, Italien
Villa 4 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villa in the countryside in Cento The property Villa in the countryside in Cento. In t…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Cento, Italien
Villa 5 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Semi-detached Villa in Cento The property Semi-detached villa in CLASS A in Cento. Pre…
$520,514
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 5 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Four-family villa in Renazzo The property Four-family villa in Class A of 161 sqm with…
$320,316
Eine Anfrage stellen
Villa in Bologna, Italien
Villa
Bologna, Italien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 1 000 m²
Das Anwesen befindet sich in einer hügeligen Gegend in der Nähe der Städte Bologna und Moden…
$3,31M
Eine Anfrage stellen
Villa 15 zimmer in Riccione, Italien
Villa 15 zimmer
Riccione, Italien
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Diese Villa, sich über vier Etagen erstreckt, zeichnet sich durch ihre raffinierte Eleganz a…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Casalgrande, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Casalgrande, Italien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Eine einzigartige Wohnung zum Verkauf in einer Luxusresidenz an der Küste von San Remo, Ital…
$544,936
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Cento, Italien
Villa 4 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Three-family villa in Cento The property Splendid three-family villa in Cento, of 164 …
$400,395
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 4 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Semi-detached house in Renazzo The property Semi-detached house in CLASS A in Renazzo.…
$370,366
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Cento, Italien
Villa 4 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Three-family villa in Cento The property Splendid three-family villa in Cento of 180 s…
$420,415
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 4 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Semi-detached Villa in Renazzo The property Semi-detached villa in CLASS A in Renazz…
$350,346
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Emilia-Romagna

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Emilia-Romagna, Italien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen