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Wohnimmobilien in Cento, Italien

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8 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 4 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Semi-detached house in Renazzo The property Semi-detached house in CLASS A in Renazzo.…
$370,366
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Villa 5 zimmer in Cento, Italien
Villa 5 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Semi-detached Villa in Cento The property Semi-detached villa in CLASS A in Cento. Pre…
$520,514
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Villa 4 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 4 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Semi-detached Villa in Renazzo The property Semi-detached villa in CLASS A in Renazz…
$350,346
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 5 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Four-family villa in Renazzo The property Four-family villa in Class A of 161 sqm with…
$320,316
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Villa 4 zimmer in Cento, Italien
Villa 4 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Three-family villa in Cento The property Splendid three-family villa in Cento of 180 s…
$420,415
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Villa 4 zimmer in Cento, Italien
Villa 4 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Three-family villa in Cento The property Splendid three-family villa in Cento, of 164 …
$400,395
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Villa 4 zimmer in Renazzo, Italien
Villa 4 zimmer
Renazzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Independent villas in Renazzo The property Independent villas in Renazzo in CLASS A of…
$320,316
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Villa 4 zimmer in Cento, Italien
Villa 4 zimmer
Cento, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villa in the countryside in Cento The property Villa in the countryside in Cento. In t…
$1,00M
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