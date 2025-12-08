Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Kalabrien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Kalabrien, Italien

Tropea
6
Vibo Valentia
4
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parghelia, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parghelia, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Ocean Blue's new residence is a few steps from the white-fed beaches!  Ocean Blue Residence …
$155,007
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parghelia, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parghelia, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
For sale is a penthouse 100m from the beach with a large terrace with sea views. The penthou…
$256,525
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Briatico, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Briatico, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Secondary apartments in the very pleasant town of Briatico, near the entire infrastructure (…
$70,954
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Kalabrien

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Kalabrien, Italien

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen