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Wohnungen in Kalabrien, Italien

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Wohnung in Kalabrien, Italien
Wohnung
Kalabrien, Italien
Wohnung zum Verkauf in guter Brücke im 2. Stock in Kloster (RC) Calabria in der Nähe des Mee…
$59,509
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Wohnung 3 zimmer in Monasterace, Italien
Wohnung 3 zimmer
Monasterace, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Wohnung mit Meerblick in Calabria. Urgenter Verkauf,Ideal für eine tägliche Miete.Ausbeute 1…
$46,605
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Immobilienangaben in Kalabrien, Italien

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