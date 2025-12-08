Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Kalabrien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Kalabrien, Italien

Tropea
6
Vibo Valentia
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tropea, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tropea, Italien
Schlafräume 2
Etagenzahl 1
ACHTUNG! Jetzt gibt es ein Sonderangebot: Apartments ab 90.000 €! HAUPT ÜBER PROJEKT: Giardi…
$98,244
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Vibo Marina, Italien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vibo Marina, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Neuer Komplex an der Tyrrhen-Küste in der Stadt Vibo Marina in der Stadt. Jedes Apartment bi…
$436,638
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Kalabrien

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Kalabrien, Italien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen