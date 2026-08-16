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Wohnimmobilien in Kalabrien, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kalabrien, Italien
Wohnung
Kalabrien, Italien
Wohnung zum Verkauf in guter Brücke im 2. Stock in Kloster (RC) Calabria in der Nähe des Mee…
$59,509
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Wohnung 3 zimmer in Monasterace, Italien
Wohnung 3 zimmer
Monasterace, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Wohnung mit Meerblick in Calabria. Urgenter Verkauf,Ideal für eine tägliche Miete.Ausbeute 1…
$46,605
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Villa in Pizzo, Italien
Villa
Pizzo, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Teil der 8-V-Villa zum Verkauf in der Wohnanlage des Pizzo Beach Club & # 8212; Kalabrien. K…
$266,050
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Pizzo, Italien
Villa
Pizzo, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zu verkaufen voll möblierte Villa im Portoada Park mit einem großen Landschaftsland. Im Erdg…
$231,232
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Haus 3 zimmer in Zambrone, Italien
Haus 3 zimmer
Zambrone, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Die fabelhafte Villa in der malerischen Stadt Zambrone ist zum Verkauf, mit seinen weißen Sa…
$173,390
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Immobilienangaben in Kalabrien, Italien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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