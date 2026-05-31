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Wohnquartier 3 pieces neuf avec parking souterrain

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37652
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Modigliani, 9

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In einem neuen Gebäude des Stehens, 3 Zimmer-Wohnung 78m2 Wohnfläche mit Privatparkplatz. Lieferung in 2 Monaten! Zu erfassen

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Tel-Aviv, Israel
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