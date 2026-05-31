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Wohnquartier Vente espace de bureau givat shaul

Jerusalem, Israel
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ID: 37779
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

Über den Komplex

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Neu auf dem Markt zum Verkauf im Bezirk Givat Shaul am Eingang von Jerusalem über den Highway 1, am Fuße der zukünftigen grünen Straßenbahnlinie für Anfang 2026 geplant, im Projekt der modernen Büros der Turm von Eagles auch bekannt als Migdal HaTagyad. Ein 9-stöckiger Turm (mit einer Ergänzung von 8 zusätzlichen Stockwerken im Gange) mit üppiger Eingangshalle, Wache und Tiefgarage zur Miete. Im 7. Stock, neuer Büroraum und nach der Arbeit mit Zentralklima und Strom ausgestattet. Grossfläche von 248m2 (modulierbar in 9 Büros und einem Empfangsraum) mit WC und Kochnische. Möglichkeit, auf dem gleichen Plateau zwei andere Büros zu erreichen, um eine Gesamtfläche von 551m2 brutto. Vorderansicht der Berge Jerusalems. Die Gebühren betragen 17,5 NIS pro m2 pro Monat, der Preis ist 18.000 Schekel pro m2 verhandelbar vor der Mehrwertsteuer. Soforteintrag.

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