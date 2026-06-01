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Wohnquartier 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37367
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Binyamini, 4

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizung im Winter, zugänglicher Aufzug, Schutz im Gebäude, und gemeinsame Parkplätze für Bewohner.

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Tel-Aviv, Israel
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