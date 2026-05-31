  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement de 3 pieces quartier gordon

Wohnquartier Appartement de 3 pieces quartier gordon

Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37855
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einem Neubau in der Nähe von Gordon Beach. 2-Zimmer-Wohnung mit Mamad. 1. Stock mit Aufzug. Parkplatz inbegriffen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,29M
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,99M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra’anana, Israel
von
$3,49M
Wohnviertel Projet neuf hadera
Chadera, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,42M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,08M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$7,06M
Im Herzen des Stadtteils Rothschild Kleine ruhige Straße nahe Shenkin, Balfour und Mazeh 173 m2 + 1 m2 Terrasse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Alle anzeigen Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Chadera, Israel
von
$5,29M
Neue Exklusivität in der Kategorie "COLLECTION" der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera ✨BZH Träumen Sie von einem Familienhaus mit hohem Stehen in einem Wohngebiet mit Schwimmbad? Träume nicht! Das Haus ist für dich! ✨ Haus mit 5 Zimmern (178 m2) ✨ Auf einem Grundstück von ca…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Außergewöhnliche Wohnung in einer ruhigen und grünen Straße, 70m vom Rothschild Boulevard. Seltenes Produkt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen