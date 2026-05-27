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Wohnquartier Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
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ID: 36876
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Deganya, 11

Über den Komplex

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Im Herzen von Beit Hakerem, einer der begehrtesten Viertel in Jerusalem, stellt dieses Anwesen eine seltene Gelegenheit dar, einen voll personalisierten Ort des Lebens zu schaffen. Entwickelt 101 m2 im Cadastre registriert und profitiert von einem privaten Garten von 64 m2 auch im Cadastre registriert, bietet dieser Garten ein außergewöhnliches Potenzial. Das Hotel liegt in einem besonders ruhigen Ende, es umfasst 5 Zimmer, eine schöne Terrasse, private überdachte Parkplätze und Zugang zum Aufzug des Gebäudes. Komplett renoviert, ist es eine ideale weiße Seite, um eine außergewöhnliche Eigenschaft, die an Ihre Bedürfnisse angepasst. Beit Hakerem ist von seiner grünen Umgebung, ausgezeichneten Schulen, der Nähe zur Straßenbahn, Geschäften und Lebensqualität bezaubert. Sofort verfügbar.

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Jerusalem, Israel
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