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Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un bel immeuble dans un immeuble neuf haut standing luxueux projet de qualite vue sur la mer

Netanja, Israel
von
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ID: 36175
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Projektstatus Mardochee lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte von Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im neuen Bereich Call Hayam Park vor nat 600 Nahe am Meer und genauer Grace am neuen Aufzug von Island Beach im Innenhof Das Sense befindet sich in einer sehr beliebten Gegend, Touristen die schönsten Hotels sind bereits geöffnet (Island,Ramada,West Lagoon) Projektmerkmale Der prestigeträchtige Wohnturm wird von Gärten und privaten Spielpark in der Residenz umgeben Das Sense-Projekt respektiert alle ökologischen und wirtschaftlichen Standards Eine schöne Lobby mit einer Höhe von 6 Metern Es wird einen Wachposten und Dekoration durch eine benannte 4 ultra schnelle und moderne Luxusaufzüge Im Sense-Komplex genießen Sie Fitness-Einrichtungen, Yoga-Komplexe, einen gepflegten Garten, Ruhebereiche für die Eigentümer Das Projekt begleitet eine Bankgarantie Merkmale der Wohnung 5 Zimmer Wohnung Fassade Fläche von 142m2 plus eine Terrasse von 26m2 5 Zimmer Wohnung Küste Fläche von 131m2 plus eine Terrasse von 17m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten 4 Home Automationspunkte Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz Lieferung Mai 2027

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