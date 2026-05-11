Wohnquartier Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park

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Exklusiv bei RE/MAX Hadera, einem seltenen Privathaus von 7 Zimmern zum Verkauf im HaPark Bezirk Hadera, einer ruhigen und sehr begehrten Gegend!
Situation:
Dieses einzigartige Haus befindet sich am Ende einer schönen Wohn-und ruhigen Straße, am Rande des Park Bezirks, sehr angenehm und gefragt, weil kürzlich, Familie und Grün...
Eigenschaften:
- Haus von 6 + 1 Zimmer,
- Etwa 180 m2 auf einem Grundstück von 250 m2,
- großes, besonders geräumiges Wohnzimmer mit hoher Decke,
- Toller Esszimmerraum, geeignet für großen Empfang!
- Ja.
- XXL Elternsuite, mit Parkett und Bad,
- Mamad im Erdgeschoss,
- Großer ruhiger Garten mit einer schönen Terrasse!
- Ein separates Zimmer, das als Keller oder Büro genutzt werden kann,
- Individuelle Umstände
- In Ordnung!
Du musst nur reinkommen und unter den Zauber fallen!
Preis: 4.790.000
Rahel „Haya Benguigui
RE/MAX Hadera
Lizenz Nr. 313736
054-22-64-689
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
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