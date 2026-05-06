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Wohnquartier En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 36043
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mevo HaMatmid, 6

Über den Komplex

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Direkt im Stadtzentrum, auf der Seite der Grande Synagoge, in der Nähe von Mamilla und dem David Citadel Hotel 7 Minuten zu Fuß, in einem schönen Luxus-Gebäude mit 24-Stunden-Schutz, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz (Israeli Oberfläche 52 m2) sehr gut arrangiert und sonnig, mit offenem Blick + 1 Parkplatz und 1 Keller. Seltenes Produkt und sofort verfügbar.

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