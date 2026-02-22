  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Wohnquartier A ne pas manquer

Aschdod, Israel
von
$1,11M
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33669
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne 5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Ashdod in einer sehr beliebten Residenz in "Youd Bet", sonnig Südlage mit einem ungehinderten Blick. Ein Keller und ein privater Parkplatz vervollständigen diese außergewöhnliche Eigenschaft

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$586,245
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$454,575
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,11M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Selten auf dem Markt: hervorragende unabhängige Villa auf einem Grundstück von 315 m2, mit 270 m2 Wohnfläche verteilt auf drei Ebenen (Boden, Erdgeschoss und erste Etage). Es verfügt über ein großes helles Wohnzimmer, geräumige Küche, mehrere komfortable Zimmer und schöne Wohnbereiche. Drau…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Balcon sur la mer
Wohnviertel Balcon sur la mer
Aschdod, Israel
von
$705,375
Im Herzen von Ashdod, Rogozine Street, riesige 4-Zimmer-Wohnung mit mamad und Meerblick Terrasse im 7. Stock
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra’anana, Israel
von
$1,13M
In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen