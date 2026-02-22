  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Wohnquartier Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Aschkelon, Israel
$890,340
6
ID: 33776
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

