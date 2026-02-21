  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Wohnquartier A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Aschkelon, Israel
von
$1,03M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33824
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Wohnviertel Investi
Aschkelon, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$868,395
Wohnviertel Endroit calme
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Sie sehen gerade
Wohnquartier A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,03M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Wohnviertel A vnendre 35 pieces
Aschdod, Israel
von
$561,165
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Entdecken Sie diese charmante 2,5-Zimmer-Garten-Wohnung im 1. Stock eines authentischen arabischen Privathauses. Dieses einzigartige Anwesen bietet hohe Decken von etwa 4,5 Metern, wodurch eine geräumige und luftige Atmosphäre. Dieses Apartment verfügt über eine Fläche von ca. 82 m2, einen B…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen