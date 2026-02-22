Wohnquartier A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$909,150
;
12
ID: 33392
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf in Arnona, nach Wohngebiet von Jerusalem gesucht, 65 m2 Wohnung bietet ausgezeichnete Lebensqualität, ideal für eine Familie mit jungen Kindern oder für eine sichere Immobilieninvestition. Das Hotel liegt im 2. Stock ohne Aufzug, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf eine Soccah Terrasse von 10 m2, zwei schöne Schlafzimmer und ein zusätzliches Zimmer ohne Fenster, die als Büro oder extra Schlafzimmer verwendet werden kann. In der Nähe von Schulen, Parks, Synagogen und Tsomet HaBankim Einkaufszentrum genießt die Wohnung eine ruhige und praktische Umgebung. Das Gebäude verfügt über eine gute miklat im Erdgeschoss. Wohnung hell, ruhig, in geeignetem Zustand und sofort verfügbar. Attraktiver Preis: 2 950 000 Jeder ernsthafte Vorschlag wird mit größter Aufmerksamkeit untersucht.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
