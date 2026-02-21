  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne affaire

Wohnquartier Bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$266,475
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33876
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra’anana, Israel
von
$4,734
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$589,380
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$266,475
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Israel
von
$11,00M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, Ein neues High-End-Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Wohnung 4 Zimmer Stock 1, 92m2 + 12m2 Terrasse mit 2 Parkplätzen und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepla…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen