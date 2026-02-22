  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Ra’anana, Israel
von
$1,77M
;
4
ID: 33620
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Français Français
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Ferienwohnung 6 Zimmer 156m2 + 12m2 Terrassenboden 5, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Geplante Lieferung : Anfang 2028

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$707,256
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$7,524
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$956,175
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Andere Komplexe
Wohnviertel Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,14M
Eine seltene Gelegenheit, Bauland in der beliebten Enklave von Motza Illit zu erwerben. In einer ruhigen und privaten Sackgasse, in der Nähe des Highway 7, bietet dieses außergewöhnliche Grundstück atemberaubende pastorale Aussicht auf Hadassah Ein Kerem. Das Anwesen erstreckt sich über ca. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Nouveau projet boutique standing
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wir freuen uns, unser brandneues exklusives Produkt im renommierten Stadtteil Arnona von Jerusalem präsentieren zu können. Im Shop-Projekt "Bustan arnona" bestehend aus nur 6 Etagen inklusive 22 Wohnungen im Gebäude. Letztes Penthouse 4 Zimmer von 139m2 + 54.5m2 Terrassen soucca. Das Innen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Innenbereich: 290 m2 4 Schlafzimmer 3 Badezimmer Komplett renoviert und geschmackvoll eingerichtet Das Hotel liegt im 4. Stock Private Dachterrasse von 135 m2 30 m2 Terrasse mit herrlichem Blick Gelegen in einer ruhigen und angenehmen Umgebung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
