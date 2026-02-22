  1. Realting.com
  Wohnquartier Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Wohnquartier Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Chadera, Israel
$714,780
ID: 33524
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten Villa V Projekt, geschätzt für seine Schönheit! Seine Vermögenswerte: - Geräumige und helle Wohnung von 4 + 1 Zimmer, - Bel Gebäude mit Stein, Holz und Pflanzen, - Stufe 4/6, - Ausgezeichnete Terrasse-Souccah von ca. 30 m2, südöstlich, - Sehr heller Wohnraum mit großen Öffnungen und einem klaren Blick, - Ja. Keine angrenzende Wand mit Nachbarn - exklusive Ladenbau! - Parental-Suite mit eigenem Bad, - 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer, - Zusätzliches Hilfszimmer (Angebot, Gästezimmer, Zusatzzimmer), - Stellvertretende Höhle, - Sehr schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude, - Niedrige Lasten! - In Ordnung! Ausgezeichnete Lage: am Fuße des Gebäudes ein Grünpark, nahe dem Eingang zum EcoPark, der französischsprachigen Gemeinschaft 'Habad du Park, ein Einkaufsbereich, Schulen und Straßen. Außergewöhnlicher Preis!! Insanitätsfall für Wohn- oder Investitionsvorhaben!! Preis: Nur 2.280.000 NIS! Sag nicht, dass wir es dir nicht gesagt haben!! Kontaktieren Sie uns: Raphel Benguiguigui, RE/MAX Hader Berufslizenz 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Chadera, Israel
von
$714,780
