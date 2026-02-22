Wohnquartier Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten Villa V Projekt, geschätzt für seine Schönheit!
Seine Vermögenswerte:
- Geräumige und helle Wohnung von 4 + 1 Zimmer,
- Bel Gebäude mit Stein, Holz und Pflanzen,
- Stufe 4/6,
- Ausgezeichnete Terrasse-Souccah von ca. 30 m2, südöstlich,
- Sehr heller Wohnraum mit großen Öffnungen und einem klaren Blick,
- Ja. Keine angrenzende Wand mit Nachbarn - exklusive Ladenbau!
- Parental-Suite mit eigenem Bad,
- 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer,
- Zusätzliches Hilfszimmer (Angebot, Gästezimmer, Zusatzzimmer),
- Stellvertretende Höhle,
- Sehr schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude,
- Niedrige Lasten!
- In Ordnung!
Ausgezeichnete Lage: am Fuße des Gebäudes ein Grünpark, nahe dem Eingang zum EcoPark, der französischsprachigen Gemeinschaft 'Habad du Park, ein Einkaufsbereich, Schulen und Straßen.
Außergewöhnlicher Preis!! Insanitätsfall für Wohn- oder Investitionsvorhaben!!
Preis: Nur 2.280.000 NIS! Sag nicht, dass wir es dir nicht gesagt haben!!
Kontaktieren Sie uns:
Raphel Benguiguigui, RE/MAX Hader
Berufslizenz 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
