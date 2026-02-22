  1. Realting.com
Wohnquartier 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Jerusalem, Israel
von
$893,475
ID: 33396
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, die direkt nach Moshava Germanit führt, ein paar Minuten vom Hadar Einkaufszentrum und Talpiot Supermarkets entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsentwickler, Neta Lifshitz, mit einer schönen Lobby und Shabbat Aufzüge. Neue Wohnung von 3 Zimmern, 71 m2 plus eine angenehme Terrasse voll für die Soukka angepasst! Separate Küche, Bad und Wäscherei, sicheres Zimmer (Mamad) und Hauptschlafzimmer. Sehr reiche technische Spezifikationen: Fußbodenheizung und zentrale Klimaanlage. Die Wohnung verfügt über einen privaten Tiefgaragenplatz und einen großen privaten Keller neben dem Aufzug. Derzeit ist eine neue Straßenbahnlinie einige Minuten vom Gebäude entfernt, es wird direkt mit dem Stadtzentrum und mehr verbinden.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

