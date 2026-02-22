Wohnquartier 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, die direkt nach Moshava Germanit führt, ein paar Minuten vom Hadar Einkaufszentrum und Talpiot Supermarkets entfernt – alles ist leicht zu erreichen!
In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsentwickler, Neta Lifshitz, mit einer schönen Lobby und Shabbat Aufzüge.
Neue Wohnung von 3 Zimmern, 71 m2 plus eine angenehme Terrasse voll für die Soukka angepasst!
Separate Küche, Bad und Wäscherei, sicheres Zimmer (Mamad) und Hauptschlafzimmer.
Sehr reiche technische Spezifikationen: Fußbodenheizung und zentrale Klimaanlage.
Die Wohnung verfügt über einen privaten Tiefgaragenplatz und einen großen privaten Keller neben dem Aufzug.
Derzeit ist eine neue Straßenbahnlinie einige Minuten vom Gebäude entfernt, es wird direkt mit dem Stadtzentrum und mehr verbinden.
