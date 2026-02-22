  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement 4 pieces idealement situe

Wohnquartier Appartement 4 pieces idealement situe

Jerusalem, Israel
von
$1,31M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33458
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In der zentralsten und gefragtesten Lage der Nachbarschaft, in einem kleinen eleganten Gebäude, das von einer Fassade Renovierung und der Hinzufügung eines Aufzugs profitiert hat. Wohnung 4 Zimmer, 104 m2 gebaut, intelligent und geschmackvoll eingerichtet + Balkon Soccah von 10 m2! Wohnung teilweise renoviert (Wohnzimmer, Küche, Bad und Bad). Separate Küche, hell, Wohnzimmer mit zwei Ausstellungen und offenem Blick, Master-Suite mit Bad, große Schlafzimmer, Gäste-WC, Bad und zentrale Klimaanlage. Darüber hinaus ein großer Stauraum von 13 m2 mit einer schönen Deckenhöhe, die in ein Büro umgewandelt werden kann!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$705,375
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer eternelle
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
??? Verkaufen in Ashkelon – Superb 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim!?????????? ?? 8. Etage???? Unbefugte Sicht????️ Geräumig und hell Eine tolle Gelegenheit in einer der gefragtesten Viertel der Stadt! ✅ 4 Stück gut angeordnet ✅ Hoher Stock mit offenem und beruhigendem Blick ✅ Neubau, s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Wohnviertel Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Israel
von
$11,00M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen