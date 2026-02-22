Wohnquartier En plein coeur du centre ville de jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
$830,775
7
ID: 33386
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Stadtzentrum, auf der Seite der großen Synagogen, , in der Nähe der Mamilla und der David Zitadelle HOTEL 7 Gehminuten , in einem schönen Luxus-Gebäude mit Wache 24/24, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz ( israelische Oberfläche 52 m2) sehr gut arrangiert und sonnig, mit offenem Blick + 1 Parkplatz und 1 Keller. seltenes Produkt und sofort verfügbar.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
