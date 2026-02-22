  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Beau potentiel au centre de nahariya

Wohnquartier Beau potentiel au centre de nahariya

Naharija, Israel
von
$395,010
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33695
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnung 4 Zimmer rue Hertzl In sehr gutem Zustand, geräumig und hell Gutes Potenzial

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Wohnviertel baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Sie sehen gerade
Wohnquartier Beau potentiel au centre de nahariya
Naharija, Israel
von
$395,010
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$893,475
In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, die direkt nach Moshava Germanit führt, ein paar Minuten vom Hadar Einkaufszentrum und Talpiot Supermarkets entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen