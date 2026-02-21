  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Stop appartement 4 pieces neuf a netivot

Wohnquartier Stop appartement 4 pieces neuf a netivot

Netivot, Israel
von
$467,115
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33888
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$454,575
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Netivot, Israel
von
$467,115
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Jerusalem, Israel
von
$1,818
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen