  4. Wohnquartier Charmant appartement au centre de tel aviv

Wohnquartier Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$2,66M
9
ID: 33397
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Diese Unterkunft befindet sich in der charmanten Rue Ruppin und bietet eine ruhige und grüne Umgebung im Herzen von Tel Aviv. Es ist nur einen kurzen Spaziergang vom Gordon Beach und den wichtigsten Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen der Stadt entfernt. Diese geräumige Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 4-stöckigen intimen Gebäudes, erstreckt sich über etwa 110 Quadratmeter. Es hat drei komplette Belichtungen mit natürlichem Licht, ein sauberes und modernes Design und viel Tageslicht. Das Apartment verfügt über einen großen Wohnbereich, eine offene Küche mit modernen Geräten und drei Schlafzimmern, darunter eine Elternsuite.

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfort auf höchstem Niveau verkörpert. In der ruhigen und pastoralen Gegend von Herzliya B, in der Nähe der renommierten Kfar Shmaryahu, genießt es eine privilegierte Lage in einer der beliebtesten Gegende…
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Kein Geschäft Wohnung 3 Zimmer in Youd Bet, sehr gut platziert zu einem sehr guten Preis. Voll möbliert. Nahe am Transport, Schulen, Spielplätze, Synagogen, Geschäfte
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
in sehr neuer Gebäude mit Jacuzzi, Sauna, Empfangsraum und Kindergarten, Super 4 Zimmer von 100m2core von Innenarchitekten mit sehr schönem Meerblick, verkauft komplett möbliert, sofortiger Eingang
