Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite

$1,18M
ID: 33619
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

RAANANA - Bezirk Neve Zemer, Ein neues High-End-Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Wohnung 4 Zimmer Stock 1, 92m2 + 12m2 Terrasse mit 2 Parkplätzen und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Geplante Lieferung : Anfang 2028

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

