  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Holyland bait vagan jersalem

Wohnquartier Holyland bait vagan jersalem

Jerusalem, Israel
$4,58M
20.02.26
$4,58M
21.05.25
$4,21M
6
ID: 26087
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im berühmten Projekt von Holyland . Das üppige Penthouse zum Verkauf bietet Ihnen einen Panoramablick auf das gesamte Jerusalem, das sich im oberen Stock des Turms befindet. Diese Penthaouse besteht aus 4 Schlafzimmern + einem Familienschlafzimmer, geräumige Küche, mit einem Doppel-Wohnzimmer, das die Terrasse von 65 m2, sehr schöne Höhe unter Decke Qualität Innenvorzüge. Ausnahme Produkt .

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnquartier Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$4,58M
