  4. Wohnquartier Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Aschdod, Israel
von
$1,07M
;
2
ID: 33787
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Dans un bel immeuble
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$812,592
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aschdod, Israel
von
$1,975
Wohnviertel A louer centre ville 2 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,850
Sie sehen gerade
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Wohnung 3 Zimmer, 71 m2, komplett renoviert – Das Hotel liegt in einer strategischen Lage zwischen King George und Bezall Straßen, am Treffpunkt von Rehavia und Nahlaot Nachbarschaft, und einen kurzen Spaziergang von Mahane Yehuda Markt. Terrasse von 7 m2, im 4. Stock mit Aufzug. Sehr helle …
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten …
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
am Yachthafen, 1 Minute vom Strand, sehr nettes Geschäft 3 Zimmerwohnung von 60 m2 mit Terrasse von 12 m2 mit sehr schönem Meerblick Tiefgaragen
