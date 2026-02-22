  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Jerusalem, Israel
$736,725
3
ID: 33723
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

VERKAUF – RARE OPPORTUNITY Kyriat Hayovel – Projekt 2,5 Stück 64 m2 2 Terrassen – je 5,5 m2 Parkplatz Mahsan Lieferung in 8 Monaten

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

