Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer , Tel Aviv
Bezirk: Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv
Fläche: 46 m2
Boden: 5/5 mit Aufzug
Preis: 3,600.000
Entdecken Sie diese 2-Zimmer-Wohnung im pulsierenden Herzen von Tel Aviv, an der Ecke Nahalat Binyamin und Gruzenberg. In einem klassifizierten Gebäude installiert und vollständig im Jahr 2021 umgebaut, befindet sich die Immobilie in den Etagen während der Renovierung hinzugefügt - es ist daher neu, modern und hell.
Highlights:
Ultra zentrale Lage, in der Nähe des Carmel-Marktes und Rothschild
nach Nachbarschaft gesucht, Wohnen, in der Nähe von Cafés, Geschäften, Strände und Transport
Wohnung bereits seit 3 Jahren kontinuierlich gemietet – ideal für Mietinvestitionen
Perfekt für Paar, Fuß-zu-Erde oder Investor
Kontaktieren Sie uns für ein Video, einen Besuch oder mehr Informationen.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen