  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
20.02.26
$1,13M
02.04.25
$1,01M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25584
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer , Tel Aviv Bezirk: Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Fläche: 46 m2 Boden: 5/5 mit Aufzug Preis: 3,600.000 Entdecken Sie diese 2-Zimmer-Wohnung im pulsierenden Herzen von Tel Aviv, an der Ecke Nahalat Binyamin und Gruzenberg. In einem klassifizierten Gebäude installiert und vollständig im Jahr 2021 umgebaut, befindet sich die Immobilie in den Etagen während der Renovierung hinzugefügt - es ist daher neu, modern und hell. Highlights: Ultra zentrale Lage, in der Nähe des Carmel-Marktes und Rothschild nach Nachbarschaft gesucht, Wohnen, in der Nähe von Cafés, Geschäften, Strände und Transport Wohnung bereits seit 3 Jahren kontinuierlich gemietet – ideal für Mietinvestitionen Perfekt für Paar, Fuß-zu-Erde oder Investor Kontaktieren Sie uns für ein Video, einen Besuch oder mehr Informationen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$558,030
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
von
$3,54M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Im Bezirk Bayit Vagan an der Grenze zu Kiryat Yovel. Am Fuße der neuen Tramway-Station und Busse. In einem luxuriösen neuen Entwicklerturm, mit herrlicher Lobby, Fitnessraum und Parkplatz und 3 Aufzügen einschließlich 2 von Shabbat. Neue Wohnung, sehr investiert 4 Zimmer 104m2 mit Balkon von…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Zu verkaufen Wohnung in Ashdod "Residence Costa del sol" 4 Zimmer "KING" mit Balkon auf dem Meer, geräumig, Keller, Klimaanlage, Parkplatz... in Ashdods schönste Residenz mit SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Sauna
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen