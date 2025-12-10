  1. Realting.com
Neubau Häuser in West-Nusa Tenggara, Indonesien

Lombok Timur
3
Jerowaru
3
tanjung skuie
3
Mataram
1
Villa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Lingk Bukit Ngandang, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Etagen 2 Schlafzimmer 10 Minuten zum Strand Bereich: Villenfläche - 95 m² Grundstück - 100 m² Preis: 150.000 $ (1.579 $ pro m²) Einnahmen aus der Vermietung einer Villa: Umsatz pro Tag: 200 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag inklusive Ladung: 160 $ Umsatz unter Berücksichtigung der…
Immobilienagentur
Baliray
Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesien
von
$159,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Glamp-Villen mit 3 Schlafzimmern, Vorstellung der Glamp-Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Seine erstklassige Lage innerhalb unseres Resorts, nur einen Steinwurf vom Pool und Strand entfernt, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl als Residenz. Sorgfä…
Bauherr
Arya Properties
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesien
von
$99,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Villen mit 2 Schlafzimmern, Einführung der Glamp Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Seine erstklassige Lage innerhalb unseres Resorts, nur einen Steinwurf vom Pool und Strand entfernt, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl als Residenz. Sorgfältig au…
Bauherr
Arya Properties
Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesien
von
$69,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Glamp-Villen mit 1 Schlafzimmer, Vorstellung der Glamp-Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Seine erstklassige Lage innerhalb unseres Resorts, nur einen Steinwurf vom Pool und Strand entfernt, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl als Residenz. Sorgfäl…
Bauherr
Arya Properties
