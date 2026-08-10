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Wohnimmobilien in Surabaya, Indonesien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Peneleh, Indonesien
Haus 5 zimmer
Peneleh, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
P R O E TO MADURA V I L L A R E S O R T E T O.VILL FÜR DAS KOMPLEXE GEBIET4, SPALICESLAND - …
$394,000
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Haus 6 zimmer in Peneleh, Indonesien
Haus 6 zimmer
Peneleh, Indonesien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
M O A   V I L L A   R E S O R T   B A L I Villen ab $ 420.000 Nur Kaution $ 5000 Rückzahlung…
$495,000
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Immobilienangaben in Surabaya, Indonesien

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