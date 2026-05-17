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Wohnimmobilien in Mengwi, Indonesien

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25 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
COCO COLINA ist ein intimes 1-Zimmer-Retreat in der pulsierenden COCO HILLS-Community, entwo…
$155,000
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 428 m²
Umgeben von endlosen Reisfeldern und üppigem Grün erobert diese moderne Villa mit vier Schla…
$729,750
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Diese wunderschön gestaltete moderne minimalistische Villa bietet saubere architektonische L…
$259,446
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Coco Residential Lifestyle bietet vier stilvolle 40 qm mezzanine Hotel-Apartments für modern…
$105,000
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Villa 6 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 6 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 665 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, Bali und bietet moderne Vill…
$2,93M
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Villa 6 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 6 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 625 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, Bali und bietet moderne Vill…
$2,22M
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MontbelMontbel
Villa 4 zimmer in Buduk, Indonesien
Villa 4 zimmer
Buduk, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Serenity Villas ist eine private Anlage moderner Villen in Canggu, Bali. Diese 4-Zimmer-Vill…
$570,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Coco Residential bietet einen Lebensstil von Komfort und Entspannung mit stilvollen 89 qm Da…
$145,000
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Diese wunderschön gestaltete moderne minimalistische Villa bietet saubere architektonische L…
$259,446
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Villa 4 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 373 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, Bali, mit modernen 4- und 6-…
$876,330
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Diese wunderschön gestaltete moderne minimalistische Villa bietet saubere architektonische L…
$259,446
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Villa 4 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, mit modernen Villen mit vier…
$845,540
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Diese moderne Villa mit drei Schlafzimmern, nur wenige Minuten vom Strand Pererenan entfernt…
$225,750
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das Coco Lifestyle Resort ist eine moderne Lifestyle-Wohnungsentwicklung in der sehr wünsche…
$145,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das Coco Lifestyle Resort ist eine moderne Lifestyle-Wohnungsentwicklung in der sehr wünsche…
$175,000
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Eine wunderschön gestaltete mediterrane Villa nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Lyma i…
$237,448
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Villa 4 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 334 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, Bali, mit modernen 4- und 6-…
$829,530
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Villa 4 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 334 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, Bali, mit modernen Villen mi…
$817,830
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Coco Residential bietet einen Lebensstil von Komfort und Komfort mit stilvollen 48 qm Hotel-…
$125,000
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Acacia Villas vereint großzügigen Raum mit einer modernen tropischen Ästhetik und bietet raf…
$338,365
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Villa 4 zimmer in Pererenan, Indonesien
Villa 4 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 334 m²
Die Bank by OXO ist ein privates Riverside Estate in Pererenan, mit modernen 4- und 6-Zimmer…
$817,830
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 80 m²
Nur wenige Schritte vom Strand entfernt bietet diese moderne 4-Zimmer-Villa in Cemagi einen …
$420,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mengwi, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Das Coco Lifestyle Resort ist eine moderne Lifestyle-Wohnungsentwicklung in der sehr wünsche…
$245,000
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Diese moderne Villa befindet sich in einem exklusiven privaten Villakomplex im Gebiet von Nu…
$227,150
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Villa in Mengwi, Indonesien
Villa
Mengwi, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erwachen Sie mit Blick auf den Reisfeld von dieser eleganten modernen Villa in Pererenan. Di…
$241,500
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