  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Kuta Selatan, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/3
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen,…
$132,000
