Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ost-Nusa Tenggara
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Ost-Nusa Tenggara, Indonesien

villen
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Genießen Sie die Serenity of Coastal Living – Voll ausgestattete 2-Bett-Strandvilla mit atem…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ost-Nusa Tenggara, Indonesien

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen