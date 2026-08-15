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Wohnimmobilien in Ost-Nusa Tenggara, Indonesien

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Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 1
Diese Villa mit einem Schlafzimmer am Strand von Sumba, Indonesien, bietet einen der am best…
$94,990
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Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 3
Die Drei-Zimmer-Strandfront Villa Sumba ist das Flaggschiff in dieser Entwicklung im Indisch…
$189,990
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Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 2
Die Zwei-Zimmer-Strandvilla Sumba, Indonesien ist die empfohlene Einheit in dieser Entwicklu…
$134,990
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Diese Investition in die Sumba-Villa versetzt Sie in das Herz eines der attraktivsten aufstr…
$94,990
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Haus 2 zimmer in Desa Matawai Amahu, Indonesien
Haus 2 zimmer
Desa Matawai Amahu, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Noah, ein Premium-Villa-Komplex auf Sumba Island | Indonesien.Der Komplex befindet sich in e…
$395,000
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Villa in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villen auf Sumba Island! Stellen Sie sich Ihr Zuhause im Paradies vor: Villen mit herrlichem…
$160,000
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Villa 2 zimmer in Sumba Barat, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sumba Barat, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Noah, ein Premium-Villa-Komplex auf Sumba Island | Indonesien.Der Komplex befindet sich in e…
$395,000
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