Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Denpasar
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Denpasar, Indonesien

Sanur
15
4 immobilienobjekte total found
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
In der ruhigen Gegend von Sanur gelegen, bietet diese moderne Villa die perfekte Mischung au…
$273,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Diese charmante Villa befindet sich in Sanur, nur 5 Minuten entfernt von Sanur und Mertasari…
$237,118
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Sanur, Indonesien
Villa
Sanur, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Diese elegante Villa auf zwei Ebenen in Sanur ist durchdacht entworfen, um Komfort, Funktion…
$364,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Tut TravelTut Travel
Villa in Munggu, Indonesien
Villa
Munggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Nur 5 Gehminuten vom Strand Munggu entfernt bietet diese gemütliche und gut gestaltete Villa…
$216,029
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Denpasar, Indonesien

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen